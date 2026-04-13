Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktie auf dem Prüfstand
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13.04.2026 09:45:06
Bernstein Research: Outperform-Note für Beiersdorf-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte ein böses Erwachen werden und die Träume für 2026 platzen lassen, schrieb Callum Elliott am Freitag. Die Jahresziele der Hamburger seien wohl doch eher realistisch als konservativ. Elliott kappte seine Schätzungen aufgrund langsameren Wachstums und höheren Investitionsbedarfs des Konsumgüterkonzerns.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 74,64 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 27,28 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21 599 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 20,3 Prozent nach. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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