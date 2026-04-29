Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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29.04.2026 16:00:00
Best Smart Glasses in 2026: Wait for Google
Meta has a ton of smart glasses, and tethered display glasses from Viture and Xreal are impressive, too. Here’s a quick guide to help you sort through the options, but Google's on deck soon too.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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