Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.07.2026 00:34:00
Better Buy: SpaceX or Nvidia?
Much of the hype surrounding Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has died off in the weeks since its initial public offering (IPO). Though it still carries a $1.6 trillion market cap, which is good enough to rank it among the world's 10 largest companies, its stock now trades well below where it IPOed, and some investors may be wondering if it's smart to buy the dip.As a comparison, I'm choosing the stalwart of the AI build-out: Nvidia (NASDAQ: NVDA), a megacap that has strong growth and is actually priced at a reasonable level. If SpaceX can outperform Nvidia in several categories, it will speak to how good an investment it is.Let's consider which is the better buy for your portfolio now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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