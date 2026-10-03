JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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03.10.2026 23:08:24
Better Small-Cap ETF: State Street SPSM vs. JPMorgan BBSC
The State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (NYSEMKT:SPSM) offers a significantly lower expense ratio and higher yield than the JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (NYSEMKT:BBSC).
Investors seeking small-cap exposure often choose between broad market indices and more targeted strategies. While both funds target the smaller end of the market capitalization spectrum, they utilize different benchmarks and cost structures to provide that exposure to investors through diversified portfolios.
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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30.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Erste Schätzungen: JPMorgan Chase stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.09.26
|JPMorgan and the broking fetish for conviction calls (Financial Times)
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23.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 140,00
|1,40%
|JPMorgan Chase & Co.
|295,65
|-0,27%
|State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
|19,57
|-0,25%
|State Street Corp.
|156,25
|0,74%
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