JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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03.10.2026 23:08:24

Better Small-Cap ETF: State Street SPSM vs. JPMorgan BBSC

The State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (NYSEMKT:SPSM) offers a significantly lower expense ratio and higher yield than the JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (NYSEMKT:BBSC).

Investors seeking small-cap exposure often choose between broad market indices and more targeted strategies. While both funds target the smaller end of the market capitalization spectrum, they utilize different benchmarks and cost structures to provide that exposure to investors through diversified portfolios.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 36 140,00 1,40% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 295,65 -0,27% JPMorgan Chase & Co.
State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G- 19,57 -0,25% State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
State Street Corp. 156,25 0,74% State Street Corp.

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