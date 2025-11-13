Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|
13.11.2025 13:47:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger (Bilfinger SE) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 105 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Bilfinger erholen sich deutlich - Cashflow-Ziel erhöht (dpa-AFX)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Bilfinger legt weiter zu und engt Jahresziele 2025 ein - Aktie legt zu (dpa-AFX)