Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 13:47:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger (Bilfinger SE) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten