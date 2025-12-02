Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11940 / ISIN: US09003Q1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 07:27:39

Bilfinger will seine Marge bis 2030 bedeutend erhöhen

DOW JONES--Bilfinger will in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum die Marge bedeutend verbessern. Der Industriedienstleister gab im Vorfeld seines Kapitalmarkttages Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2030 bekannt. Demnach will er die EBITA-Marge, die wesentliche operative Maßzahl des Mannheimer Konzerns, auf 8 bis 9 Prozent verbessern. Operative Exzellenz, verbesserte interne Effizienz und eine wertorientierte Marktexpansion sollen dazu beitragen, wie Bilfinger mitteilte. 2024 hatte Bilfinger eine EBITA-Marge von 5,2 Prozent eingefahren, in diesem Jahr wird sie zwischen 5,2 und 5,8 Prozent erwartet. Daneben strebt Bilfinger eine Cash Conversion Rate von mindestens 90 Prozent an.

Basis dafür soll ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum in der Größenordnung von 8 bis 10 Prozent sein. Dabei setzt Bilfinger sowohl auf organisches Wachstum als auch auf Zukäufe, die den Angaben zufolge zu 4 Prozent jährlichem Wachstum führen sollen. Organisch will Bilfinger jährlich 3 bis 4 Prozentpunkte stärker wachsen als der Markt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 01:28 ET (06:28 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Shmehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 19,50 4,84% Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Märkte zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zunächst kaum verändert zeigen. Anleger in Fernost wagen sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen