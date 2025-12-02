ROUNDUP: Bilfinger will beim Umsatz jährlich um bis zu 10 Prozent wachsen

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Bis 2030 sei im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent angepeilt, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) am Dienstag zum Kapitalmarkttag mit. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 8 bis 9 Prozent übrigbleiben. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe. Das Geschäftsmodell von Bilfinger weise Chancen sowohl in Wachstums- als auch in rückläufigen Märkten aus, hieß es. Die in diesem Jahr bereits stark gelaufene Aktie erreichte im frühen Handel ein Rekordhoch, zuletzt stand sie mit fast sechs Prozent im Plus.

Weltweit geht Bilfinger von einem durchschnittlichen jährlichen Marktwachstum von 1 bis 2 Prozent in seinen vier Kernindustrien aus. Zu diesen zählen Chemie und Petrochemie, Energie, Öl und Gas sowie Pharma und Biopharma. Zudem will das Unternehmen bis 2030 jährlich 3 bis 4 Prozent aus eigener Kraft unter anderem dank Outsourcing-Nachfrage wachsen. Darüber hinaus sollen Zukäufe im Schnitt jährlich für ein weiteres Wachstum von etwa 4 Prozent sorgen. Im Vergleich zu den Vorjahren will das Unternehmen mehr Geld für Akquisitionen in die Hand nehmen.

"Unsere Ambitionen bauen auf der starken Performance der letzten Jahre auf, die durch die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in volatilen Märkten getrieben wurde", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz laut einer Mitteilung.

Seit 2022 legten die Erlöse bei Bilfinger jährlich im Schnitt um 8 Prozent zu. Für 2025 peilt das Unternehmen einen Umsatz von etwa 5,4 Milliarden Euro an.

Seit 2022 konnte Bilfinger auch die operative Marge deutlich steigern. Seinerzeit hatte sie - bereinigt um Kosten für ein Sparprogramm - 3,2 Prozent betragen; im laufenden Jahr soll sich die Marge auf 5,4 Prozent verbessern.

Bislang hatte das Unternehmen von 2025 bis 2027 jährlich aus eigener Kraft um 4 bis 5 Prozent wachsen wollen. Die operative Marge sollte in diesem Zeitraum auf 6 bis 7 Prozent steigen.

Derweil ändert das Unternehmen seine Segmentstruktur. Zukünftig sollen die Bereiche auf Regionen basieren. Zu der Region Westeuropa gehören ab 2026 Großbritannien, Belgien und die Niederlande. Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), Skandinavien sowie der Geschäftsbereich Technologies werden Teil von Zentraleuropa. Der Bereich International umfasst Osteuropa, Naher Osten und Nordamerika.

Bilfinger ist auf die Planung, Errichtung, Wartung, Modernisierung und Automatisierung von Industrie- und Energieerzeugungsanlagen spezialisiert./mne/tav/jha/