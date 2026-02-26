Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.02.2026 12:31:20
Bill Gates apologizes over ties to Epstein
US entrepreneur Bill Gates has apologized to the staff of his Gates Foundation for tainting the image of the philanthropic group through his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
06:27
|KI-Agenten im Einkauf spalten Generationen und Geschlechter (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
25.02.26
|Microsoft-Gründer Bill Gates gibt offenbar Affären und Fehler im Umgang mit Epstein zu (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Microsoft-Chef: Europäische Daten bleiben in Europa (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Microsoft hunts for new London HQ on Elizabeth Line (Financial Times)