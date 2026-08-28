BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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28.08.2026 10:00:00
Billionaire Bill Ackman Just Sold Amazon and Bought Microsoft Stock. Which Cloud Computing Behemoth Is the Better Buy Today?
Checking in on what the smart money is doing with stocks is a great way to source new ideas or challenge ideas that you have. One interesting move that billionaire Bill Ackman made at Pershing Square Capital Management was selling Amazon (NASDAQ: AMZN) and buying Microsoft (NASDAQ: MSFT) in the second quarter.Pershing decreased its Amazon stake by over 25% in Q2, while increasing its Microsoft stake by nearly 10%. That's a definitive rebalancing of his portfolio, but is that still the right move for investors? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|230,05
|4,57%
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|43,20
|3,10%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 940,00
|1,35%
|Microsoft Corp.
|443,55
|2,33%
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