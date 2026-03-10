BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
10.03.2026 21:51:20
BioNTech founders step down to start new venture
Ugur Sahin and Özlem Türeci were instrumental in developing the first COVID-19 vaccine to be approved in the West. Now they say they "are ready to become pioneers once again."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|77,95
|7,74%
