BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
14.03.2026 12:15:21
BioNTech founders step down to start new venture
Ugur Sahin and Özlem Türeci were instrumental in developing the first COVID-19 vaccine to be approved in the West. Now they say they "are ready to become pioneers once again."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|11.03.26
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|11.03.25
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