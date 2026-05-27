BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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27.05.2026 15:25:15

BioNTech (ADRs) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. David Dai begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Onkologie-Produktpipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens, dessen Anteilsscheine in den USA gehandelt werden. Die Chancen in diesem Bereich stimmten ihn selbst überzeugter von den Aktien. Er sieht diese an einem Wendepunkt in der Erwartung, dass Ergebnisse die Skepsis der Anleger widerlegen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 135,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 94,56 		Abst. Kursziel*:
42,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 94,07 		Abst. Kursziel aktuell:
43,51%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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