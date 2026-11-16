Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.11.2026 14:11:42
Blackstone Reit buys Amazon data centres in US$5 billion deal
The trust has acquired a majority interest in two joint ventures with Amazon Web ServicesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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