Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für BMW-Aktie

Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:18 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 85,08 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 5,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228 773 BMW-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 13,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 12.03.2026 wird BMW Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

