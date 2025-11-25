BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
25.11.2025 03:49:30
BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
The company may become the first German automaker to offer the technology that’s not yet widely available in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
