Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
LUS-DAX im Fokus 25.11.2025 09:29:35

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der LUS-DAX bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Dienstag erhöht sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 23 273,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 292,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 185,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 204,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 279,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 19 390,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,58 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 33,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 475,00 EUR), Airbus SE (+ 1,32 Prozent auf 202,70 EUR), Continental (+ 1,31 Prozent auf 63,56 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 350,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,25 Prozent auf 204,90 EUR), Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 48,33 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 86,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 150,60 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,88 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 532 439 Aktien gehandelt. Mit 233,411 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Mit 5,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

20.11.25 Zalando Kaufen DZ BANK
20.11.25 Zalando Buy UBS AG
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,55 0,00% adidas
Airbus SE 202,65 1,52% Airbus SE
BASF 44,02 -0,45% BASF
Bayer 29,88 -1,86% Bayer
BMW AG 86,38 -0,55% BMW AG
Brenntag SE 48,67 -0,25% Brenntag SE
Continental AG 63,62 -0,28% Continental AG
E.ON SE 15,23 -0,94% E.ON SE
Infineon AG 33,71 2,65% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 351,90 1,50% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 36,09 0,31% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 476,50 4,90% Rheinmetall AG
SAP SE 205,85 -0,60% SAP SE
Zalando 21,96 -0,86% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 266,50 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen kaum bewegt. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen