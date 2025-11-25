Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der LUS-DAX bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Dienstag erhöht sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 23 273,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 292,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 185,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 204,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 279,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 19 390,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,58 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 33,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 475,00 EUR), Airbus SE (+ 1,32 Prozent auf 202,70 EUR), Continental (+ 1,31 Prozent auf 63,56 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 350,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,25 Prozent auf 204,90 EUR), Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 48,33 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 86,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 150,60 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,88 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 532 439 Aktien gehandelt. Mit 233,411 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Mit 5,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

