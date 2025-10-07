BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
07.10.2025 18:34:39
BMW senkt Prognose
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Die angestrebte Absatzsteigerung in China bleibe hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Darüber hinaus seien die zum Zeitpunkt des Halbjahresberichts getroffenen Annahmen für erwartete Zollreduzierungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten. Daher dürfte die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte, die zentrale Profitabilitätskennzahl der Bayern, 2025 nun bei 5 bis 6 Prozent liegen, hieß es. Zuvor war BMW von 5 bis 7 Prozent ausgegangen.
Das Vorsteuerergebnis soll im laufenden Jahr nun leicht zurückgehen. Bislang hatte BMW einen Gewinn in etwa auf dem Niveau von 2024 in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs von BMW gab im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein Prozent nach./nas/he
Analysen zu BMW AG
Aktien in diesem Artikel
BMW AG
|BMW AG
|86,50
|-2,83%
