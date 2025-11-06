BMW Aktie

84,24EUR -1,18EUR -1,38%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

06.11.2025 11:41:09

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, doch "der gewisse Funke" sei dabei nicht übergesprungen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er schätzt BMW dafür, dass jetzt die Investitionen zurückgefahren werden. Dies habe sich im dritten Quartal auch schon gezeigt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,74 € 		Abst. Kursziel*:
6,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

