BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
BMW-Investition im Blick 18.11.2025 10:03:39

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen BMW-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 97,45 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die BMW-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,026 BMW-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 87,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,28 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 10,72 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten