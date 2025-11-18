DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 97,45 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die BMW-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,026 BMW-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 87,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,28 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 10,72 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at