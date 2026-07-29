BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.07.2026 10:03:00
BMW startet massives Sparprogramm und baut Stellen ab
Nach VW, Mercedes, Audi und Porsche kündigt BMW einen größeren Stellenabbau an. Weltweit sollen etwa 8000 Jobs wegfallen, die meisten davon wohl in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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