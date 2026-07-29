BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.07.2026 14:14:00
BMW: Was hinter dem Stellenabbau steckt
Der Münchner Premiumanbieter streicht 8000 Stellen. Die Gründe sind teils andere als bei der Konkurrenz von VW und Mercedes und doch ein Alarmsignal für die ganze Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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