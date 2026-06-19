BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
60,70 €
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Abst. Kursziel*:
15,32%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
60,62 €
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Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
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KGV*:
-
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