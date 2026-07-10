BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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10.07.2026 19:22:46

BMW Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Münchener hätten eine gute Nachfrage nach der "Neuen Klasse" festgestellt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Auftragsbuch für das Modell iX3 nähere sich der Marke von 100.000 Fahrzeugen. Dynamisch entwickele sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen in Europa./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58,26 € 		Abst. Kursziel*:
40,75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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