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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 86 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil kappte am Mittwochabend im Nachgang der "erneuten China-Gewinn-Warnung" seine Margen- und Barmittelerwartungen an die Münchener./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62,32 €
|
Abst. Kursziel*:
10,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
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