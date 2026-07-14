BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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14.07.2026 11:55:07

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich das geringe Absatzvolumen sowie ein schwächeres Preisniveau erheblich negativ auf die Ergebnisse des zweiten Quartals ausgewirkt haben dürften./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,76 € 		Abst. Kursziel*:
55,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,41%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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