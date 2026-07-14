BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich das geringe Absatzvolumen sowie ein schwächeres Preisniveau erheblich negativ auf die Ergebnisse des zweiten Quartals ausgewirkt haben dürften./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,76 €
|
Abst. Kursziel*:
55,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,41%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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