BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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03.07.2026 06:30:37

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Analysten- und Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe sich bei dieser Gelegenheit zur Geschäftsverschlechterung in China und der daraus resultierenden Prognosesenkung geäußert, schrieb Tom Narayan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als einige Investoren gehe er nicht davon aus, dass diese zum Start des neuen Konzernchefs die Erwartungen neu kalibrieren sollte. Des Weiteren hätten der Einsatz humanoider Roboter sowie Zölle und die Handelsdynamik im Fokus gestanden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
60,24 € 		Abst. Kursziel*:
39,44%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
60,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,02%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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