BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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10.07.2026 20:19:48

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Absatzzahlen der "Neue Klasse" sähen gut aus, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung am Freitag. Entscheidend sei hier aber der chinesische Absatzmarkt. Dort wie auch in der asiatisch-pazifischen Region dürfte es Preisdruck geben./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
58,26 € 		Abst. Kursziel*:
44,18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
58,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,73%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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