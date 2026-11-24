NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach einem Arbeitsessen mit dem Management mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Overweight" belassen. Die französische Bank sehe etliche Wachstumshebel sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Profitabilität und der Kosteneffizienz, schrieb Delphine Lee in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Vom neuen Businessplan würden positive Überraschungen erwartet. Unter den französischen Banken bleibt die BNP Lees erste Wahl./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 23:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:15 / GMT



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