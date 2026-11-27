BNP Paribas Aktie
|91,66EUR
|0,85EUR
|0,94%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags am 2. Februar 2027, auf dem die Ziele für 2030 vorgestellt werden dürften, habe sich die Unternehmensleitung ausgesprochen zuversichtlich hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten der Bank geäußert, schrieb Sharath Kumar in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
109,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
91,54 €
|
Abst. Kursziel*:
19,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
91,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
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|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
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Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|91,73
|1,01%
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|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.