BNP Paribas Aktie
|88,03EUR
|0,94EUR
|1,08%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 100 auf 111 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Namita Samtani geht davon aus, dass die Franzosen mit den Ergebnissen des vierten Quartals Anfang Februar Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro ankündigen werden. Alle Augen seien auf den gleichzeitigen Kapitalmarkttag gerichtet, schrieb die Expertin am Montagabend. Wichtiger für 2027 werde allerdings, einen Ausgleich für die Schwäche der Leasingtochter Arval zu finden. Sie erhöhte ihre Ergebnisschätzungen, dämpfte allerdings die Wachstumserwartungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
111,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
87,54 €
|
Abst. Kursziel*:
26,80%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
88,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
02.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
02.11.26
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.26
|French protests show BNP Paribas what’s in a name (Financial Times)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|88,23
|1,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG