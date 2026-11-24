BNP Paribas Aktie
|91,65EUR
|-0,14EUR
|-0,15%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Veranstaltung mit dem Management mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Outperform" belassen. Dabei sei es um mehr Details für das im Februar anstehende Strategie-Update der Bank gegangen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Rechtsstreit im Sudan sei kein Thema gewesen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
91,71 €
|
Abst. Kursziel*:
24,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
91,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
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|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|91,55
|-0,26%
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|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
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|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
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|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.11.26
|RATIONAL Buy
|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG