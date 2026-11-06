BNP Paribas Aktie
|91,30EUR
|-0,71EUR
|-0,77%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 136 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Franzosen an. An seinen Ergebnisprognosen ändert sich nur wenig, er schraubte aber auch am Bewertungsmaßstab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
91,63 €
|
Abst. Kursziel*:
54,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
91,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,53%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
02.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
02.11.26
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.26
|French protests show BNP Paribas what’s in a name (Financial Times)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|91,55
|-0,50%
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|14:24
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|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG