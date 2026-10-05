Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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05.10.2026 03:00:00
Boeing Just Won Another Fighter Contract. This One's Worth $20 Billion.
As recently as a dozen years ago, things weren't looking good for Boeing (NYSE: BA) stock, as the company's defense unit lost fighter contract after fighter contract in competitions from Brazil to South Korea to the United States.
But times have changed. And here in the mid-2020s, Boeing Defense, Space, and Security (BDS) is on a winning streak.
In March 2025, the U.S. Air Force awarded Boeing an exclusive contract to build its newest stealth aircraft, the Next Generation Air Dominance fighter. Now designated the F-47, just developing this sixth-generation fighter jet will earn Boeing anywhere from $20 billion to $50 billion. Actually building them would presumably bring in tens of billions more.
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