Boeing Just Won Another Fighter Contract. This One's Worth $20 Billion.

As recently as a dozen years ago, things weren't looking good for Boeing (NYSE: BA) stock, as the company's defense unit lost fighter contract after fighter contract in competitions from Brazil to South Korea to the United States.

But times have changed. And here in the mid-2020s, Boeing Defense, Space, and Security (BDS) is on a winning streak.

In March 2025, the U.S. Air Force awarded Boeing an exclusive contract to build its newest stealth aircraft, the Next Generation Air Dominance fighter. Now designated the F-47, just developing this sixth-generation fighter jet will earn Boeing anywhere from $20 billion to $50 billion. Actually building them would presumably bring in tens of billions more.

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