Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,41 Prozent im Plus bei 4 582,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,887 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,039 Prozent auf 4 562,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 564,11 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 584,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 545,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 4 521,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 073,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 148,11 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,55 Prozent zu. Bei 4 584,87 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 5,74 Prozent auf 175,68 EUR), BASF (+ 2,68 Prozent auf 44,96 EUR), Eni (+ 0,94 Prozent auf 14,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,67 Prozent auf 45,28 EUR) und BMW (+ 0,15 Prozent auf 93,69 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 59,75 EUR), Stellantis (-1,54 Prozent auf 19,22 EUR), UniCredit (-1,50 Prozent auf 26,59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,00 Prozent auf 114,84 EUR) und Deutsche Börse (-0,75 Prozent auf 185,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 441 999 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 334,805 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at