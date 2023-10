Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag sinkt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,12 Prozent auf 3 881,85 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,068 Prozent tiefer bei 3 883,83 Punkten in den Handel, nach 3 886,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 3 880,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 887,33 Zähler.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 967,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2023, den Wert von 3 988,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, notierte der STOXX 50 bei 3 347,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,32 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 0,97 Prozent auf 14,98 GBP), Unilever (+ 0,70 Prozent auf 40,53 GBP), AstraZeneca (+ 0,57 Prozent auf 110,12 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,42 Prozent auf 57,84 GBP) und Nestlé (+ 0,23 Prozent auf 103,00 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-1,85 Prozent auf 5,58 EUR), National Grid (-1,07 Prozent auf 9,40 GBP), Glencore (-1,05 Prozent auf 4,59 GBP), Richemont (-0,90 Prozent auf 110,30 CHF) und Bayer (-0,85 Prozent auf 44,49 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 924 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 357,028 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 10,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

