Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

STOXX 50-Handel am Morgen.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 4 403,77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,026 Prozent tiefer bei 4 409,00 Punkten in den Handel, nach 4 410,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 403,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 410,72 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,850 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 315,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 108,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Stand von 3 948,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 1,38 Prozent auf 107,08 GBP), UBS (+ 0,86 Prozent auf 28,27 CHF), Glencore (+ 0,63 Prozent auf 4,61 GBP), Zurich Insurance (+ 0,59 Prozent auf 481,10 CHF) und HSBC (+ 0,44 Prozent auf 6,34 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens (-0,92 Prozent auf 174,92 EUR), Richemont (-0,73 Prozent auf 136,90 CHF), Diageo (-0,71 Prozent auf 29,04 GBP), RELX (-0,45 Prozent auf 33,09 GBP) und Nestlé (-0,42 Prozent auf 93,84 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 348 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 518,265 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

