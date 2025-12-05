Diageo Aktie
|19,25EUR
|-0,50EUR
|-2,53%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,90 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,30
|-2,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:02
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:55
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Buy
|UBS AG
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Inditex Buy
|UBS AG
|09:00
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:39
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.