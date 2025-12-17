East African Breweries Aktie
Diageo verkauft für 2,3 Mrd USD Mehrheit an kenianischen Getränkeunternehmen
Von Joshua Kirby
DOW JONES--Der britische Getränkekonzern Diageo hat seine Mehrheitsanteile an zwei kenianischen Getränkeunternehmen für rund 2,3 Milliarden US-Dollar an den japanischen Brauereikonzern Asahi verkauft. Konkret trennte sich Diageo von seiner 65-prozentigen Beteiligung an East African Breweries (EABL) und seiner rund 54-prozentige Beteiligung an UDVK. Die restlichen UDVK-Anteile werden von EABL gehalten. Der geschätzte Nettoerlös von rund 2,3 Milliarden US-Dollar versteht sich nach Steuern und Transaktionskosten und bewertet EABL mit 4,8 Milliarden Dollar, wie Diageo mitteilte. Die Veräußerungen stünden im Einklang mit der Strategie von Diageo, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte angemessen und selektiv zu veräußern, die Bilanz zu stärken und die Entschuldung voranzutreiben.
