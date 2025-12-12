Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Profitabler Diageo-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.12.2015 wurde die Diageo-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,07 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 553,557 Diageo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 16,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 108,77 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 8,91 Prozent gleich.
Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
