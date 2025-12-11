LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2470 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt brachte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Robotaxi- und Fahrtenvermittlungsdienste und den Alkoholkonsum in den USA in Zusammenhang. Seiner Einschätzung nach könnte der Alkoholabsatz angekurbelt werden, indem bequemeres und erschwinglicheres Reisen ermöglicht werde. Er glaubt, dass die Auswirkungen deutlicher und früher eintreten könnten, als dies an der Börse realisiert werde./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.