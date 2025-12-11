Diageo Aktie
|18,70EUR
|0,20EUR
|1,08%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2470 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt brachte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Robotaxi- und Fahrtenvermittlungsdienste und den Alkoholkonsum in den USA in Zusammenhang. Seiner Einschätzung nach könnte der Alkoholabsatz angekurbelt werden, indem bequemeres und erschwinglicheres Reisen ermöglicht werde. Er glaubt, dass die Auswirkungen deutlicher und früher eintreten könnten, als dies an der Börse realisiert werde./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,28 £
|
Abst. Kursziel*:
62,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,43%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
