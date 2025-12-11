Diageo Aktie

18,70EUR 0,20EUR 1,08%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 13:41:07

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2470 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt brachte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Robotaxi- und Fahrtenvermittlungsdienste und den Alkoholkonsum in den USA in Zusammenhang. Seiner Einschätzung nach könnte der Alkoholabsatz angekurbelt werden, indem bequemeres und erschwinglicheres Reisen ermöglicht werde. Er glaubt, dass die Auswirkungen deutlicher und früher eintreten könnten, als dies an der Börse realisiert werde./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
26,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,28 £ 		Abst. Kursziel*:
62,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
62,43%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten