Diageo Aktie
|19,80EUR
|0,15EUR
|0,76%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 2500 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25