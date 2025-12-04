Diageo Aktie
|19,75EUR
|0,05EUR
|0,25%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2.250 auf 1.850 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sanjeet Aujla begründete die Abstufung am Mittwochabend mit anhaltenden Risiken auf dem US-Markt für Spirituosen. Mit einem rückläufigen Tequila-Geschäft und sinkenden Marktanteilen sei es schwer, an eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung im ersten Halbjahr 2026 zu glauben. Immerhin rechnet Aujla aber mit einem anziehenden Europa-Geschäft, zudem sieht er Spielraum für eigene Maßnahmen des Konzerns./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
18,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,33 £
|
Abst. Kursziel*:
6,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
