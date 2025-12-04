Diageo Aktie

19,75EUR 0,05EUR 0,25%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

04.12.2025 10:51:30

Diageo Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2.250 auf 1.850 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sanjeet Aujla begründete die Abstufung am Mittwochabend mit anhaltenden Risiken auf dem US-Markt für Spirituosen. Mit einem rückläufigen Tequila-Geschäft und sinkenden Marktanteilen sei es schwer, an eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung im ersten Halbjahr 2026 zu glauben. Immerhin rechnet Aujla aber mit einem anziehenden Europa-Geschäft, zudem sieht er Spielraum für eigene Maßnahmen des Konzerns./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
18,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17,33 £ 		Abst. Kursziel*:
6,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
