NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt noch relativ klein, schrieb er. Der Guinness-Hersteller Diageo erwirtschafte in der Region lediglich 2 Prozent seines operativen Gewinns./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|10:11
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
