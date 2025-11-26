Diageo Aktie

19,50EUR -0,15EUR -0,76%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

26.11.2025 10:11:39

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt noch relativ klein, schrieb er. Der Guinness-Hersteller Diageo erwirtschafte in der Region lediglich 2 Prozent seines operativen Gewinns./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,20 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:11 Diageo Outperform Bernstein Research
07:45 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
11.11.25 Diageo Buy UBS AG
10.11.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
