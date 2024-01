Börse Frankfurt in Grün: DAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Der DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig verändert.

Um 15:42 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 16 554,40 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,153 Prozent höher bei 16 563,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 538,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 617,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 501,40 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,63 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 04.12.2023, mit 16 404,76 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.10.2023, den Wert von 15 099,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14 490,78 Punkten gehandelt.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Bayer (+ 2,15 Prozent auf 35,15 EUR), Commerzbank (+ 2,13 Prozent auf 11,26 EUR), Deutsche Bank (+ 1,83 Prozent auf 12,47 EUR), Fresenius SE (+ 1,72 Prozent auf 29,02 EUR) und Rheinmetall (+ 1,72 Prozent auf 302,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4,90 Prozent auf 33,90 EUR), adidas (-4,04 Prozent auf 171,92 EUR), Sartorius vz (-4,02 Prozent auf 317,90 EUR), Zalando (-3,61 Prozent auf 19,48 EUR) und Daimler Truck (-1,52 Prozent auf 33,05 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 665 075 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 160,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at