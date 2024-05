Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Letztendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch ging es im LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,26 Prozent auf 18 487,50 Punkte nach oben.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 412,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 542,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 300,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Stand von 16 971,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 959,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 10,41 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 12,80 Prozent auf 22,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,19 Prozent auf 433,40 EUR), Henkel vz (+ 2,92 Prozent auf 81,74 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 232,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,24 Prozent auf 28,48 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-5,09 Prozent auf 25,16 EUR), Porsche (-4,02 Prozent auf 81,60 EUR), Continental (-3,17 Prozent auf 61,62 EUR), BMW (-2,93 Prozent auf 101,15 EUR) und Covestro (-1,61 Prozent auf 48,43 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 13 064 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200,156 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

