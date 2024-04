Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert nachmittags

Der TecDAX sinkt am Mittwoch.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 3 276,05 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 508,295 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 3 291,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 292,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 291,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 264,42 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Wert von 3 379,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 224,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 321,21 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,46 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 1,68 Prozent auf 26,60 EUR), SMA Solar (+ 1,23 Prozent auf 47,62 EUR), United Internet (+ 1,09 Prozent auf 20,46 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 21,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-3,58 Prozent auf 98,35 EUR), JENOPTIK (-2,93 Prozent auf 24,48 EUR), HENSOLDT (-2,86 Prozent auf 38,08 EUR), AIXTRON SE (-2,43 Prozent auf 21,71 EUR) und Nagarro SE (-2,26 Prozent auf 69,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 695 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,366 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at