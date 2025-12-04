SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 1,33 Prozent auf 16 801,16 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 82,709 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,601 Prozent höher bei 16 680,89 Punkten in den Handel, nach 16 581,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16 840,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 672,86 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,26 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 280,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 461,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 775,62 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 20,98 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Formycon (+ 7,30 Prozent auf 25,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,18 Prozent auf 83,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,44) Prozent auf 1,93 EUR), Nagarro SE (+ 4,35 Prozent auf 76,70 EUR) und MBB SE (+ 4,15 Prozent auf 185,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Wacker Neuson SE (-3,70 Prozent auf 24,75 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,11 Prozent auf 7,65 EUR), Springer Nature (-2,94 Prozent auf 19,80 EUR), KWS SAAT SE (-2,04 Prozent auf 67,30 EUR) und STRATEC SE (-1,07 Prozent auf 23,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 069 764 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie hat mit 2,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at