Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags

Am Donnerstag erhöht sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,28 Prozent auf 16 792,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 82,709 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,601 Prozent höher bei 16 680,89 Punkten, nach 16 581,23 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 672,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 840,32 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 1,21 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 280,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, notierte der SDAX bei 16 461,95 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 13 775,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,92 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Formycon (+ 7,51 Prozent auf 25,05 EUR), Dürr (+ 4,58 Prozent auf 20,10 EUR), Schaeffler (+ 4,49 Prozent auf 7,33 EUR), MBB SE (+ 4,26 Prozent auf 186,00 EUR) und Nagarro SE (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Wacker Neuson SE (-3,89 Prozent auf 24,70 EUR), KWS SAAT SE (-2,04 Prozent auf 67,30 EUR), Springer Nature (-1,47 Prozent auf 20,10 EUR), STRATEC SE (-1,28 Prozent auf 23,05 EUR) und ProCredit (-1,19 Prozent auf 8,28 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 667 152 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

2025 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at