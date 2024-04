Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Start leichter

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 3 281,07 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 503,536 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 3 299,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 299,60 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 302,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 272,38 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,94 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 3 420,03 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.01.2024, den Stand von 3 335,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der TecDAX noch bei 3 274,23 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,31 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 242,00 EUR), 1&1 (+ 0,72 Prozent auf 16,76 EUR), EVOTEC SE (+ 0,52 Prozent auf 9,69 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 21,88 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 26,94 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Infineon (-1,51 Prozent auf 30,96 EUR), Sartorius vz (-1,26 Prozent auf 289,30 EUR), JENOPTIK (-1,21 Prozent auf 24,44 EUR), Nemetschek SE (-1,21 Prozent auf 81,75 EUR) und HENSOLDT (-1,12 Prozent auf 38,76 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 704 374 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,101 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at