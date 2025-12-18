DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100,553 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 207,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 819,51 EUR wert. Mit einer Performance von +108,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 235,29 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at